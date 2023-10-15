نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارتي منشأة القناطر والوراق التعليمية.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس "المناشى الجديدة تعليم أساسي، والجلاتمه الإعدادية، الفضيلة الثانوية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وكان فى استقباله مروان غراب مدير عام الإدارة.

حيث قام سلومة، بتفقد الفصول الدراسية واطمئن علي تسليم الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم، تفعيل سجل التكليفات والتأكيد علي وجود المشرفين بالأدوار والفناء، واختبار أبنائه طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدرسة المناشى الجديدة تعليم أساسي أثناء حضوره لحصة مادة اللغة الانجليزية.

وقد أثنى سلومة، علي الرسومات الفنية فى حصة التربية الفنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

كما استمع لقصيدة بعنوان " بحبك يا مصر " للطالبه نورهان أبو العز بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الفضيلة الثانوية المشتركة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، دفتر تحضير المعلمين وتحاور مع الطلاب عن المشروعات القومية التي تقوم بها القيادات السياسية بمصر وحث الطلاب علي الحفاظ على مكتسبات الوطن لتنمية الولاء والانتماء لبلدنا الغالية وكذلك عدم الانسياق لحرب الشائعات.

وفي سياق متصل تفقد سلومة، مدرسة طناش الابتدائية القديمة والتابعة لإدارة الوراق التعليمية.

وكان بصحبته اللواء أحمد سكر رئيس حي الوراق والمهندسة ريحاب من هيئة الأبنية التعليمية ومجدى غنيمي مدير عام الادارة وخالد عبد السلام الجبالى وكيل الإدارة وذلك للوقوف علي آخر المستجدات بالمدرسة.

كما تفقد سلومة مدرسة طناش تعليم أساسي الجديدة وتفقد الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الالي ومعامل الاوساط، واطمئن على حسن سير العملية التعليمية.

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