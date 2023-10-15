"صحة غزة" توجه نداءً عاجلا لدول العالم لإرسال وفود طبية من كافة التخصصات لإنقاذ جرحى العدوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاحد، نداء عاجل إلى دول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات، لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وشريد.

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم فورا.

وقالت مصادر في مُستشفيات قطاع غزة، الأحد، إن آلة الحرب الإسرائيلية ارتكبت مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الجارى، وأدى ذلك إلى شطب أكثر من 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل من السجل المدنى الفلسطينى.

وأفادت المصادر بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شُطبت بشكل كامل من السجل المدنى، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، فى عدد من مدن ومخيمات القطاع.