نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بالمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وذلك خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم السبت للمرور على الأعمال والوقوف على نسب الإنجاز والإشراف على مخططات تحسين الرؤية البصرية للمنطقة.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تهدف إلى تحويل المحاور المرورية المحيطة والمؤدية إلى المتحف والمنطقة الأثرية إلى محاور سياحية ذات طابع حضاري يحاكى عراقة وأهمية المزارات السياحية المؤدية إليها ويثير اهتمام الزائرين إلى جانب القضاء على التعديات والإشغالات وإلقاء المخلفات على جانبي الطرق.



كما أكد المحافظ على أنه روعي خلال الأعمال توفير الجانب الجمالي وعوامل الاستدامة والحفاظ على البيئة دون التأثير على عرض الطرق الجاري تنفيذ الأعمال بها، مشددًا في ذلك الشأن على مسئولي الأحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقها الأعمال بعدم استلام أي من مواقع العمل من الشركات المنفذة قبل الانتهاء من تلافي أية ملاحظات وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة طبقًا للمواصفات التي تم وضعها من قبل المكاتب الاستشارية للمحافظة.

شملت جولة المحافظ طريق الفيوم ومحيط المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وأسفل الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي تشهد جميعها تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالانترلوك وإنارة وتطوير للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية حيث وجه محافظ الجيزة بالتنبيه على مسئولي المنشآت على جانبي الأعمال بسرعة الانتهاء من الأسوار وتركيب البوابات الجديدة المتناسقة مع الأعمال، كما تابع المحافظ أعمال الدهانات الخاصة بالعقارات المطلة على الطريق الدائري منوهًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الدهان وفق الجداول المحددة دون تأخير.

وبطريق مصر إسكندرية الصحراوي وجه المحافظ مسئولي شركات المرافق على سرعة الانتهاء من نقل وتحويل الوصلات والخطوط الجاري العمل بها لسرعة تسليم القطاعات المتبقية بالطريق للشركات المنفذة دون تأخير على أن يتم تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بكاميرات المراقبة بطول الطريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وخلال تفقده لأعمال تطوير محور المنصورية نطاق مركز ومدينة كرداسة وجه المحافظ مسئول شركة الكهرباء برفع كفاءة الأكشاك المقامة على الطريق وبمحيط الأعمال بالشكل الذى يتماشى مع أعمال التطوير، مشددًا على رفع المخلفات أولًا بأول بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وسرعة إنشاء النقاط الخدمية والأكشاك التجارية تسهيلًا على مرتادي الطريق ولعدم الضغط على أماكن الخدمات بالقرى المطلة عليه ولتوفير عائد مادى لأعمال الصيانة والتطوير، مشددًا على مدير مديرية الطرق بتوفير بالوعات لصرف مياه الأمطار على مسار الأعمال لتسهيل صرف الأمطار وعدم تراكم المياه خلال موسم الأمطار وموجهًا رئيس مركز ومدينة كرداسة ورئيس الوحدة المحلية لقرية أبو رواش برفع كفاءة منظومة النظافة للطريق وكنس الأتربة خاصة بمداخل القرى ومراجعة تراخيص عدد من المنشآت الجاري تنفيذها على الطريق للتأكد من قانونية موقفها ومدى التزامها بخط التنظيم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسئولي شركات المرافق والمكاتب الهندسية والاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد