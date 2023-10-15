الأرصاد تحذر من طقس الغد: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من طقس غد الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، حيث تشهد عدد من الأماكن فرصا لسقوط الأمطار.

وقالت غانم: من المتوقع غدًا الاثنين، استمرار التأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وأيضًا كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط، واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المسببة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت غانم: تصبح الأمطار متوسطة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة من اليوم.

وواصلت غانم: تمتد خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

واستكملت: تصبح الأجواء فترة النهار من خريفية إلى مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية حارة على جنوب الصعيد، وفور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر وحتى الصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في الليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تكوّن الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وشددت غانم: هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة، غدًا الاثنين، بل تنحصر على السواحل الشمالية والوجه البحري، محذرة: لا بد من الابتعاد عن أعمدة الإنارة والألواح المعدنية والمباني المتهالكة، خلال فترة الأمطار، مع القيادة بهدوء تام خلال الصباح الباكر.