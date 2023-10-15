نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريان مروري حر.. محور الفريق كمال عامر نقلة حضارية للقضاء على التكدسات المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر محور الفريق كمال عامر، أحد أضخم المشروعات القومية التي شهدتها محافظة الجيزة، نظرا لوقوعه فى قلب مدينة الجيزة، ومروره بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

ويصل محور الفريق كمال عامر، بين شمال وجنوب المحافظة ويمر بالأحياء السبعة فيها، ويمتد وصولا لمحور روض الفرج، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن، مما ساهم في تخفيف الاختناقات المرورية بشوارع فيصل والهرم وجامعة الدول العربية والقضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى، فضلا عن تقليل المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

كما انقسم العمل بالمحور إلى 4 قطاعات رئيسية وهى كالآتي:

-القطاع الأول: بداية من دائرى المنيب مرورًا بكوبرى ترسا، وكوبرى العمرانية، وشارع الهرم وكوبرى فيصل وصولًا إلى صفط اللبن بطول 5 كم.

-القطاع الثانى: يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورًا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور بطول 2كم.

-القطاع الثالث: يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق مرورًا بشارع السودان، ومحور 26 يوليو وكوبرى البراجيل بطول 5كم.

-القطاع الرابع والأخير: يصل بين دائرى الوراق ومحور تحيا مصر بطول 3كم.

وتم تشغيل المحور، والذي يعد أول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33 - 65.5)م، وتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جارٍ تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا.

وحقق المحور طفرة فى الوقت والمسافة بما يخدم الحركة المرورية فى مناطق العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة، وذلك بتنفيذ مطالع ومنازل من وإلى شارع جامعة الدول العربية ومنطقة أرض اللواء ومحطة قطارات بشتيل الجديدة وترعة الزمر بالعمرانية، والتى أدت إلى اختصار أزمنة الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق، ومن بشتيل للعمرانية، مرورا بمناطق فيصل والهرم وأرض اللواء، لـ7 دقائق، ومن العمرانية وحتى المهندسين وجامعة الدول العربية وإمبابة لـ3 دقائق.

كما حقق المحور قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل فى إعادة تخطيط المناطق التى يخدمها بصورة حضارية، واستغلال المساحة الواقعة أسفله فى إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، تشمل أكشاك ومطاعم ومحال تجارية وساحات انتظار ومواقف لسيارات السيرفيس، كما شهد المشروع تحديث وإحلال نحو 15 كم شبكات مرافق، إضافة إلى إجراء التنسيقات اللازمة للعمل فى المسافة المتداخلة من المحور مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة بالمحور، وتوفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.

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