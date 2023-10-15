الهلال الأحمر: محمد صلاح رفض الإعلان عن قيمة تبرعه لفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:25 مساءً - أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع الدولي المصري محمد صلاح لصالح أهالينا في غزة المتضررين من جراء القصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وقال رامي الناظر: "بالفعل تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي".

ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".

وشدد الناظر: "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".

وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوهاً: "للمرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر".



محمد صلاح يتبرع لفلسطين

وتبرع قائد منتخب مصر اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.

ويتعرض الشعب الفلسطيني لحصار شديد، وقصف متواصل على مناطق متعددة في الدولة الشقيقة، في الوقت الذي تحاول فيه مصر تخفيف وطأة القصف، وإدخال المساعدات لأهل غزة.