نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، ويتفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.

سعر الريال اليوم الاثنين في البنوك

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من انهيار وتراجع سعر العملات في السوق السوداء وسقوط سعر صرف الشراء والبيع، حيث إنخفضت أسعار العملات في السوق الموازي، فقد وصل سعر الريال اليوم الاثنين إلى 9 جنية، وكان قبل ذلك قد وصل لـ11 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري. سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري. سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء 8.21 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سعر الشراء 8.18 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

سعر الشراء 8.09 جنيه مصري. سعر البيع 8.26 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 8.23 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر الشراء 8.13 جنيه مصري. سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 8.17 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سعر الشراء 8.13 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء 8.01 جنيه مصري. سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء 8.22 جنيه مصري. سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة