نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة" توضح إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بمرض السرطان (تعرف عليها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إرشادات للوقاية من الإصابة بالسرطان. إرشادات للوقاية من الإصابة بالسرطان: وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للوقاية من الإصابة بالسرطان جاءت إرشاداتها كالآتي: - التوقف عن التدخين - حافظ على وزن صحي - امتنع عن شرب الكحول - مارس الرياضة بانتظام - تناول الكثير من الفواكه والخضراوات