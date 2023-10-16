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"الصحة" توضح إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بمرض السرطان (تعرف عليها)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إرشادات للوقاية من الإصابة بالسرطان.

إرشادات للوقاية من الإصابة بالسرطان:

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للوقاية من الإصابة بالسرطان جاءت إرشاداتها كالآتي:

- التوقف عن التدخين

- حافظ على وزن صحي

- امتنع عن شرب الكحول

- مارس الرياضة بانتظام

- تناول الكثير من الفواكه والخضراوات

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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