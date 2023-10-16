نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة" توضح إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بمرض السرطان (تعرف عليها) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إرشادات للوقاية من الإصابة بالسرطان.
إرشادات للوقاية من الإصابة بالسرطان:
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للوقاية من الإصابة بالسرطان جاءت إرشاداتها كالآتي:
- التوقف عن التدخين
- حافظ على وزن صحي
- امتنع عن شرب الكحول
- مارس الرياضة بانتظام
- تناول الكثير من الفواكه والخضراوات