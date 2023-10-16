حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الثلاثاء 17-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:55 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: بالرغم من انك تعيش تحت ظروف متقلبة تحمل تيارات وعواصف فلكية غير مناسبة الا انك تشعر بالقوة لكنك تريد ان تتفرد بالقرار وان تعمل بلا ضجيج، لكن احذّر الانعزال وخلق بعض الأعداء حولك.

عاطفياً: إذا رغبت في الارتباط بعلاقة جديدة، عليك إنهاء علاقتك بشريكك الحالي لئلا تجد نفسك ضائعاً.

صحياً: حتى لو كان الطقس بارداً نوعاً، فهو ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك جيداً من الصقيع، فقم بذلك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً:يوم سريع الايقاع يحمل إشارة ايجابية لذلك يجب ان تشاطر الآخرين الأفكار والمعلومات وان تعطي وجهة نظرك برويّة، إحذر المزاجية وحاول ان تهتم بالزملاء ولا تهملهم.

عاطفياً: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر.

صحياً: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: وجود القمر في بيت الدعم يحمل اشارة ايجابية ودعم بحيث يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة.

عاطفياً: ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار.

صحياً: لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: يشير هذا اليوم الى اجواء مهمة جدا تفسح لك المجال في السفر ويبشر بظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك.

عاطفياً: عليك أن تخفف عصبيتك وخصوصاً مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده.

صحياً: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دوراً في مسارك.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: يوم بطيء يحمل تاخير عراقيل التباسات لذلك إحذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.

عاطفياً: لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.

صحياً: قد يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظراً إلى تعلقك به..

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: يوم ايجابي نشيط واضح تتحرك بالاتجاه الصحيح كل الظروف تبرم لصالحك وتتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش أو متسرّع لأنك قد تندم لاحقاً.

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الامر منذ مدة.

صحياً: خصّص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة، فأنت بغاية الشوق إلى سماع أن صحتك ممتازة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: بالرغم من مواجهة القمر من السرطان الا انك تعيش اجواء ناجحة تحت تاثيرات الشمس والمريخ الذي يقدم لك فرصة التعبير عن افكارك في العمل، و يشير إلى تجربة جديدة تخوضها لها علاقة بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية.

عاطفياً: عليك أن تخرج من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة.

صحياً: إذا أصبت ببعض التورم في مختلف أنحاء جسمك عليك الإسراع إلى طبيبك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: اجواء مساعدة تمكنك من اخذ القرارات ويطيك فرصة حتى تتحرك ويمنحك معنويات وثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية.

عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة.

صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل تطورات مهنية واعدة فكن مستعداً لجديد، وربما تفتقد الصبر، كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن، فتجتر بعض القصص القديمة المنسية وتعيدها إلى الساحة.

عاطفياً: تزداد الثقة بالنفس، وقد تصطحب الحبيب إلى سفر ما، أو تعيش أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات التي لا تبحث عن أي ارتباط بعدها.

صحياً: فكر في مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: يوم متعب مزعج يتحداك لذلك أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فوراً.

عاطفياً: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.

صحياً: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائياً من آلام الظهر.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: تعيش يوما طويلا يحمل مسؤوليات كبيرة بحيث تجد لها حلولا وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول.

عاطفياً: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

صحياً: قد تشكو وضعاً صحياً يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 17-10-2023

مهنياً: تزداد مسؤولياتك في هذا اليوم المطمئن الذي يحمل امالا كبيرة وطاقات ايجابية ونتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة.

عاطفياً: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً.

صحياً: القلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريباً وتستعيد هدوءك وعافيتك.