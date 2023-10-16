بسام راضي يناقش مع السفيرة سيندى ماكين ارسال مساعدات انسانية لغزة عبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:26 صباحاً - اجتمع السفير بسام راضي سفير مصر في روما مع السفيرة سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي WFP، لمناقشة خطط ارسال البرنامج مساعدات انسانية متنوعة الى قطاع غزة عبر مطار العريش الدولي حين الاتفاق على بداية دخول المساعدات الى القطاع.

وقد عبرت السفيرة سيندى ماكين عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي تقوم به مصر لدعم عمل البرنامج، خاصة في مناطق الطوارئ الإنسانية المحيطة بمصر مثل ليبيا والسودان وأخيراً غزة.

من جانبه، أكد بسام راضي على أن هذا هو الدور التاريخي التي حرصت مصر على تحمل مسؤوليته والقيام به لدعم الشعوب المجاورة في محنتها الإنسانية وكذا دعم دور الوكالات الأممية نحو القيام بجهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الصراعات والكوارث الإنسانية، وخاصة للأشقاء الفلسطينيين وفى قطاع غزة، وذلك على مدار الـ٧٥ عاماً الماضية في معاناتهم الإنسانية الممتدة، وان الامر يتطلب تكاتف جميع اقطاب المجتمع الدولي لدعم هذا الدور لبلوغ اهدافه الانسانية والسياسية.

الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم ويقع مقره الرئيسي في العاصمة روما.