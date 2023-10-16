انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق في محافظة القاهرة في بيان لها اليوم على مدار الساعات الماضية، خريطة قطع الميا عن بعض الأماكن التي تقع في المدينةوكشف جهاز تنمية مدينة الشروق في محافظة القاهرة عن كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القاهرة ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

قطع المياه :

[صنبور مياه مفتوح ويد]

قطع المياه

وأشار جهاز تنمية مدينة الشروق في محافظة القاهرة أن قطع المياه سوف يحدث حتي الساعة الرابعة عصراً

سبب قطع المياه في محافظة القاهرة :

[قطع مياه الشرب والصنبور يخرج منه ماء قليل]

قطع المياه

وأضاف جهاز تنمية مدينة الشروق في محافظة القاهرة أن سبب قطع المياه يتمثل في عطل مفاجىء بخط التغذية

أماكن قطع المياه في محافظة القاهرة:

وأكد جهاز تنمية مدينة الشروق في محافظة القاهرة أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي الحيين السابع والثامن

طالب عاجل :

وتوجه جهاز تنمية مدينة الشروق في محافظة القاهرة بطلب من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.