انت الأن تتابع خبر زيادة غير متوقعة في عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأثنين 16من شهر أكتوبر 2023 نشاط بالارتفاع في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة بعد الاستقرار التي حدثت في أمس الأحد، ومن قبلها التذبذب التي عليها المعدن النفيس بوجه عام .

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وأرتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بقيمة 35 جنيه في تعاملات اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر من الشهر الميلادي الجاري في محلات الصاغة، بعد حالة التراجع التي كانت عليها أسعار الذهب في مصر بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023:

[فاترينة الذهب بإحدى محلات الصاغة]

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 :

ارتفع سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1540 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار 18 :

ارتفع سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 2001 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 :

ارتفع جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم فوصل إلي 2360 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

ارتفع سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 2696 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023:

ارتفع سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 19880 جنيه

سعر الذهب عالميا:

تراجع سعر الذهب عاليماً حيث وصلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,908.89 بمعدل تراجع 24.01 دولار البالغ نسبته 1.24% وذلك بعد حالة الزيادة في التي شهدها المعدن النفيس في أمس بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.