أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الإثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

القاهرة 29: 21 درجة.

العاصمة الإدارية 29: 21 درجة.

بنها 29: 21 درجة.

دمنهور 28: 21 درجة.

المنصورة 28: 21 درجة.

الزقازيق 28: 22 درجة.

شبين الكوم 29: 21 درجة.

طنطا 28: 20 درجة.

دمياط 27: 21 درجة.

بورسعيد 27: 22 درجة.

الإسماعيلية 30: 19 درجة.

السويس 30: 20 درجة.

العريش 28: 20 درجة.

رفح 27: 21 درجة.

رأس سدر 31: 21 درجة.

نخل 28: 13 درجة.

كاترين 22: 16 درجة.

الطور 28: 20 درجة.

طابا 28: 21 درجة.

شرم الشيخ 32: 25 درجة.

الإسكندرية 26: 20 درجة.

العلمين الجديدة 26: 21 درجة.

مطروح 27: 19 درجة.

السلوم 27: 18 درجة.

سيوة 28: 16 درجة.

رأس غارب 31: 22 درجة.

الغردقة 30: 23 درجة.

سفاجا 31: 22 درجة.

مرسى علم 32: 25 درجة.

شلاتين 32: 25 درجة.

حلايب 30: 25 درجة.

أبو رماد 31: 24 درجة.

رأس حدربة 30: 25 درجة.

الفيوم 29: 19 درجة.

بني سويف 30: 19 درجة.

المنيا 31: 17 درجة.

أسيوط 30: 18 درجة.

سوهاج 31: 19 درجة.

قنا 33: 20 درجة.

الأقصر 32: 19 درجة.

أسوان 34: 21 درجة.

الوادي الجديد 33: 19 درجة.

أبو سمبل 33: 22 درجة.