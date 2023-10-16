نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

الأحوال الجوية اليوم الإثنين

توجد فرصه سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

حالة البحر المتوسط

البحر المتوسط تكون حالته خفيف إلى معتدل، ويصل ارتفاع الأمواج فيه من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

البحر الأحمر تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

قنا العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

أسوان العظمى 34 والصغرى 21 درجة.