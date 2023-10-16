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تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك في معبد الآخ منو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك في معبد الآخ منو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر، اليوم، تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك والتي تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم التي تذكر أسماء ملوك مصر العظام وترتيبهم إلى جانب قائمتي أبيدوس وسقارة، وحجر بالرمو، وبردية تورين.

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ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمختلف المحافظات المصرية لتحسين التجربة السياحية ولا سيما بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الشتوي. 

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن مستنسخ قائمة ملوك الكرنك الذي تم تركيبه اليوم، هو أحد المشروعات الهامة التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، نظرا للأهمية التاريخية للقائمة، والمعروضة حاليًا بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس منذ أن تم نقلها عام 1843، من معبد الآخ منو بالكرنك.

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ونوه أن مستنسخ هذه القائمة تم تركيبه بنفس مكانه الأصلي بالمعبد وهو نموذج طبق الأصل من القائمة الأصلية وقد تم صنعه بمصنع كنوز للمستنسخات الأثرية بالوزارة، واستغرق العمل على استنساخه قرابة الثلاثة أشهر.

وأشار د. مصطفى وزيري إلى أن إعادة تركيب هذا المستنسخ من القائمة سوف يساهم بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكرنك بالتاريخ المصري القديم، والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء.

وقال الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا أن قائمة الكرنك كان قد شيدها الملك تحتمس الثالث ليذكر فيها أسماء أجداده حيث تحتوي علي 61 اسم ملك من ملوك مصر القديمة تبدأ باسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة من الدولة القديمة ووالد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة، وتنتهي باسم الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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