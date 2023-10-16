حزب الجيل: أكمل قرطام يبحث عن تصدير المشاكل والأزمات بعيدًا عن الوطنية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن تصريحات قرطام ليس لها أي مبرر سياسي سواء البحث عن المشاكل وتصدير الأزمات والعمل على خلق حالة من الجدل والصدام مع جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن قرطام يجهل ما نص عليه الدستور المصري وأن هناك حالات حددها الدستور لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، وهذه الحالات غير موجودة، لذلك لا يوجد ما يستدعى هذه المقترح في هذا التوقيت.

وأشار الشهابي أن تصريحات قرطام تجاهل كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء داخليا أو خارجية بجان أن خبرته السياسية ضعيفة وحالة الارتباك الذي يعاني منها وأنها محاولة جديدة لإشغال الدولة المصرية عن دورها العربي والإقليمي، فهذه ليست أول مرة يقول فيها مثل هذه التصريحات الغريبة، فسبق وطالب بتدخل أجنبي في عملية الانتخابات وبعيدًا عن الوطنية المصرية.