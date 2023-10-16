الإصلاح والنهضة: قرطام يريد لمصر السير في مسارات مجنونة.. وأحاديثه "ضلالات"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - استنكر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تصريحات قرطام، مؤكدا أن حديثه عبارة عن أحلام وليس عن واقع على الأرض.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة في بيان له: "بعض المعارضين يتحركون من واقع افتراضي ليس له وجود على أرض الواقع، وإلى أي شيء يستند أكمل قرطام في الطرح الذي يقدمه وعلى أي خلفية ومن الظهير ومن يؤيده؟".

وتابع "عبد العزيز": أكمل قرطام يريدنا أن نسير في مسارات المجنونة وغير مسؤولة وليس لها أساس مبنية عليه، سواء كان أساس شعبي أو فكري أو حسن تقدير للواقع أو فهم طبيعة القوى على الأرض"، مشيرًا أن مطالب قرطام عبارة عن ضلالات ووساوس سياسية ومرفوضة تماما.

وأكد هذه ليست أول مرة يقول فيها قرطام مثل هذه التصريحات المريبة التي تحمل الكثير من علامات الاستفهام وتستهدف دخول مصر مسار مجهول خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة هذا بجانب أن تعطيل استحقاق دستوري ليس في مصلحة أي فصيل وطني يبحث عن مصلحة الدولة وإنما تهدف لتطبيق أجندات خاصة.