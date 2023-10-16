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أحمد جودة - القاهرة -

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، حيث جاء سعر الشراءبالنسبة الأعلى في البنوك بنحو.30.90 جنيهًا، والأقل بنحو 30.75 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البيع بين 30.96 جنيهًا، و30.85 جنيهًا وذلك حسب بيانات الأسعار لبعض العملات في البنوك المصرية.

اعرف الدولار بكام..سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر السطور التالية على إفادة قرائها وزوارها للحصول على جميع المعلومات عن سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023.

تطورات جديدة في السوق السوداء اليوم الإثنين 16 أكتوبر 20923:

شهدت السوق السوداء اليوم تطورات في سعر تداول العملات، حيث قررت الحكومة منع تجار السوق الموازي من مداولة العملات بطريقة غير رسمية، وشهد سعر الدولار الأمريكي اليوم حالة من الثبات والاستقرار داخل البنوك وشركات الصرافة، ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه إلى 30.93 جنيهًا للبيع، 30.84 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك:

اعرف الدولار بكام..سعر الدولار اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري إلى 30.83 جنيهًا للشراء، و30.96 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيهًا للبيع، 30.95 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيهًا للبيع، 30.85 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيهًا للبيع، 30.85 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيهًا للبيع، 30.95 جنيهًا للشراء.

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سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023