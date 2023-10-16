”الوطنية للانتخابات” تعلن القائمة المبدئية لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة وهي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالبي الترشح على مدي يومي غد وبعد غد .

وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي: عبد الفتاح السيسي والذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات – فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية – عبد السند يمامه والذي قدم 27 تزكية نيابية – حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، القائمة المبدئية للمرشحين وكذلك صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.