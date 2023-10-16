نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين يستنكر ما تقترفه الصحافة الأجنبية في تزييف حقائق العدوان على فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الفترة الماضية، ومع بداية العدوان الصهيوني على غزة، رأينا وجهًا آخر لكل القيّم، وانحيازًا سافرًا للجلاد على حساب الضحية، وإنكارًا للضحية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، لرصد انتهاكات الكيان الصهيوني، لرصد انتهاكات الكيان الصهيوني، أن النقابة تعتبر القضية الفلسطينية هي قضيّتها الأولى، والحقيقة هي قضيتها الأولى أيضًا، وكان لا بد أن تقف انتصارًا لقضية شعب مُحتل، والانتصار للقيّم الإنسانية.

ووجّه نقيب الصحفيين، الشكر لكل من ساعدوا في خروج هذا اليوم، بلجنة من الزملاء الذين يعملون منذ 48 ساعة ليلًا ونهارًا، كمحاولة بسيطة تُقدّمها النقابة للأشقاء والحقيقة والمهنية.

وأكد "البلشي" متابعة النقابة بقلق، بالغ الانحياز الصارخ الذي يمارسه الإعلام الغربي، وهو انحياز لا بساعد على الفهم المتوازن للأحداث في سياقها، وأيضًا رصد النقابة بشديد الأسف، تبدد مبدأ الحياد في الكثير من المنصات الإعلامية التي تتبنّى لغة الحكومة اليمينية في إسرائيل، ورواية الجانب الصهيوني فقط.

وتابع: "مارس الإعلام الغربي تضليلًا ضد الشعب الفلسطيني في الوجود، وحقه في الدفاع عن نفسه هذا الكيان يخنق إخوتنا منذ أكثر من 75 عام، الإعلام الغربي بنتصر للجاني على حساب الضحية، ورصدنا تنافيًا بين وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية في تبني رواية المحتل".

وشدد نقيب الصحفيين، على استنكار النقابة ما تقترفه الصحافة الأجنبية، في تزييف الحقائق، وتبني الرواية الصهيونية فقط، مؤكدًا أنه لا سبيل إلا الوقوف مع أصحاب الحق، وإعلاء قيمة المقاومة في كل مكان.