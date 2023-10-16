نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يدعو الصحف والقنوات المصرية الوقوف مع القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر الكاتب الصحفي خالد الباشي نقيب الصحفيين، ما تقترفه الصحافة الأجنبية، في تزييف الحقائق، وتبنّي الرواية الصهيونية إزاء العدوان على غزة، مؤكدًا أنه لا سبيل إلا الوقوف مع أصحاب الحق، وإعلاء قيمة المقاومة في كل مكان.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، للإعلان عن نتيجة أعمال لجنة رصد انتهاكات الكيان الصهويني، "منذ بداية أزمة العدوان الهمجي رأينا وجه آخر لكل القيّم التي سمعناها في الوقت السابق؛ فرأينا إنكارًا للحقيقة، لذا فكان لا بد أن نقف للدفاع عن الحقيقة، وهنا جاء ذور نقابة الصحفيين المصرية منذ اللحظة الأولى للتعبير عن الحقيقة".

ودعا نقيب الصحفيين، الصحف والقنوات الإخبارية المصرية المحلَية، للالتزام لمعادلة نقل ما تقترفه الصحافة الغربية ضد أصحاب الحق، وأن نكون حريصين على الوقوف مع الحق والقضية الفلسطينية، وإعلاء قيمة المقاومة ضد أي محتل.