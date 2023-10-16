نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة إغاثة مشتركة بين نقابتي الصحفيين والمحامين لتقديم المساعدات العينية لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن التواصل المشترك مع نقابة المحامين، لتدشين لجنة إغاثة مشتركة، تعمل على فتح الباب لتلقي التبرعات وإعداد قافلة، تُسلَلم للجهات الرسمية، تبرعات عينية للشعب الفلسطيني في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي أعدته النقابة اليوم، لإعلان نتيجة ما وصلت له لجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني، إن فتح باب التبرّع بالنقابة، جاء بناءً على طلب من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من الإخوة في غزة، تُقدّم مواد إغاثية وأوراق، بخلاف التبرعات الأخرى.

وأضاف أن النقابة قامت بالتنسيق مع المحامين، لتدشين لجنة الإغاثة المشتركة على الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة مجلس النقابة التبرّع بمعدات تغطية ميدانية لدى النقابة، للزملاء الصحفيين في غزة.