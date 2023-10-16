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"القومي لحقوق الإنسان": شهداء الصحافة في غزة وصلوا لعدد غير مسبوق خلال الحروب الحديثة

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أحمد جودة - القاهرة - قال عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن شهداء الصحافة في غزة، وصلوا لعدد غير مسبوق في الحروب الحديثة، حتى أصبحنا أمام حدث جلل وغير مسبوق في تاريخ المهنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، اليوم، لإعلان نتيجة أعمال لجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني، أن هذه المبادرة التي تُقدّمها النقابة، هي نوع من أنواع الدعم مع الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الرصد يضع العالم والصحافة العالمية أمام مسؤولياتها، والذي غاب الكثير منها خلال هذه المرحلة.

وتابع: "نرى صورة غير مهنية في وسائل الإعلام الغربية، وتقديم المحتل أنه ضحية، وتقديم روايات متغايرة، يدفع الجمهور العام لوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسه تطبيق تيك توك، باعتباره أكثر حرية للفلسطينيين، في الدفاع عنهم، في مقابل تقييد المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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