حزب "المصريين": تصريحات أكمل قرطام المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية غير مسئولة وتتنافى مع الدستور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات أكمل قرطام المطالبة بإلغاء وتأجيل الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وعسكرية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن أكمل قرطام يتحدث بكل أريحية وكأنه وصيًا على الدولة المصرية ويملي شروطه ومطالبه عليها، ولا يعلم أنه ليس من حق أي شخص أيا كان أن يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية، لأن هذا الأمر مخالف بشكل صريح لنصوص الدستور المصري الذي لا يعرف عنه شيء، موضحا أن أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل أو الانتقاص أو المساس بجوهر الحقوق الدستورية التي تمثل التطبيق العملي لشكل الديمقراطية والحفاظ على سيادة الدولة المصرية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ما يطالب به أكمل قرطام من تعطيل العملية الانتخابية مخالف لقانون إجراء الانتخابات، موضحا أن قطار العملية الانتخابية انطلق ليصل إلى محطته الأخيرة بسلام وسينجح من يختاره جموع الشعب المصري لاستكمال خارطة طريق بناء الدولة المصرية واستكمال عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن وحلم الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه لا يجوز لأكمل قرطام أو غيره أن يخالف مشروعية الدستور، والتي تلزم بضرورة إجراء الانتخابات الدستورية في موعدها ولا يجوز تعطيلها، لأن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية لا جدال فيها، والذي يمثل الدولة المصرية في ظل هذه الأحداث الصعبة والمؤمرات والمخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية، فضلا عن محاولات زعزعة الاستقرار من كل جانب، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن أكمل قرطام يتحرك من واقع افتراضي ليس له وجود على أرض الواقع، مندهشا من توقيت طرح هذا الطلب الذي من المؤكد أن وراءه أغراض خبيثة ليس هدفها الخير لمصر وشعبها العظيم.

ولفت إلى أن أكمل قرطام يتحدث وكأنه لا يعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون، ويطرح مطالب لا تخطر على بال أحد تدخلنا في مسارات مجنونة وغير مسؤولة وليس لها أساس مبنية عليه، سواء كان أساس شعبي أو فكري أو حسن تقدير للواقع أو فهم طبيعة القوى على الأرض، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة في هذا التوقيت تثير الفتنة وتستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.