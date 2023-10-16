أخبار مصرية

محامون ينظمون وقفة على سلالم نقابتهم بالقاهرة للتضامن مع فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامون ينظمون وقفة على سلالم نقابتهم بالقاهرة للتضامن مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بدء فاعليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وتعالت الهتافات أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس كالأتي "ياحماس شدي الحيل.. للجهاد علي إسرائيل، مش هنوافق علي التطبيع.. ياامريكا هاتي كمان.. انتي عدوة من زمان" الخ.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

هذا ويتواجد في محيط النقابة سيارات التبرع بالدم، وذلك  للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا