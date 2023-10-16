نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامون ينظمون وقفة على سلالم نقابتهم بالقاهرة للتضامن مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بدء فاعليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وتعالت الهتافات أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس كالأتي "ياحماس شدي الحيل.. للجهاد علي إسرائيل، مش هنوافق علي التطبيع.. ياامريكا هاتي كمان.. انتي عدوة من زمان" الخ.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

هذا ويتواجد في محيط النقابة سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.