نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 صور من وقفة نقابة المحامين التضامنية بالقاهرة مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

ورفع العشرات من المحامين الأعلام الفلسطينية واللافتات المدون عليها الأتي "تسقط إسرائيل.. يسقط كل خائن وعميل، فلسطين حرة وليست وحيدة.. غزة أرض العزة ".

كما رفع الأخرين صور مطبوعة للأطفال الذين فارقوا الحياة نتيجة القفص الإسرائيلي علي المناطق السكنية بغزة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

هذا ويتواجد في محيط النقابة سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.

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