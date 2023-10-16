نائب رئيس الهيئة لضمان جودة التعليم: سعداء بالطفرة الحاصلة في التعليم الأزهري

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إننا سعداء بالطفرة الحاصلة في التعليم الأزهري، وجامعة الأزهر، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء بتوفيق من الله عز وجل، ودعم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبالتعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وقيادات التعليم الأزهري وجامعة الأزهر.

وأوضحت الدكتورة راجية طه، أنه تم اعتماد عدد ١٣٠١ معهدا أزهريا، منها ٢٧١ خلال العام الماضي، و٣١ كلية منهم ٢١ كلية شرعية و١٠ كليات عملية من كليات جامعة الأزهر، و٤٨ برنامجا جديدا، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد كل برامجها، وتكريم الكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة.

وأوضحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة بأنه سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.