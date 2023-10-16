نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د/ محمد مختار جمعة عن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة القادمة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وسيتم بإذن الله تعالى افتتاح يوم الجمعة الموافق 20 / 10، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 260 مسجدًا منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا

مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة

16. مسجد التوحيد – كرداسة