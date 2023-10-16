نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين: نقدم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة ضد العدو الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، التحية باسم نقابة المحامين المصرية، إلى أبطال المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة؛ الذين نجحوا في السابع من أكتوبر في اجتياز الموانع الحصينة برًا وبحرًا وجوًا، ودمروا قواعد العدو العسكرية، ولقنوه بأقل الامكانيات درسًا لا ينسى، وكسروا كبرياءه ومرغوا انفه على أرض فلسطين المحتلة؛ فالتحية كل التحية لرجال المقاومة الباسلة.

كما وجه التحية إلى شعب فلسطين البطل الأبى في غزة، الذي يقف خلف رجال المقاومة، ويتعرض لأكبر عملية عقاب جماعي وإبادة جماعية، ويقدم فيها الشهداء في مجازر بشعة، وتهدم فيها البيوت على رؤوس الاطفال والنساء والشيوخ، وقد حرم الماء والغذاء والكهرباء والوقود، ويتعرض لجرائم حرب، ويسجل ملحمة بطولة؛ فلا يلين له عزم ولا يرتجف منه جفن.

هذا ونظمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.