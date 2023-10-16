نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين خلال وقفة دعم فلسطين يشيد بالموقف المصري وإدخال المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالموقف المصري الثابت، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بداية من رفض فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب دون توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في غزة؛ حتى نجحت مصر في فتح المعبر اليوم، وإدخال المساعدات لإنقاذ المحاصرين في غزة، وتواصل مصر دورها حتى تحقيق باقي الأهداف، من الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، قبل أن تبدأ مرحلة إعادة بناء ما دمره العدوان، وهكذا مصر درع الامة العربية على مر الزمان.

وقال عبدالحليم علام، إنه منذ أن اعلنت نقابة المحامين موقفها الثابت من دعم المقاومة الفلسطينية ودعوتها لاتحاد المحامين العرب لاجتماع طارئ، فإنه ا لم تألوا جهدا في التواصل علي كافة الاصعدة لمتابعة الموقف وتقديم كل الدعم لأشقائنا الفلسطنيين في معركتهم الخالدة مع العدو الصهيوني المشترك».

وأكد أن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف البيوت والمساجد، وأماكن الإيواء ومجازر بربرية لقوافل النازحين؛ تمثل جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنساني واعتداءًا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين المصرية تسعى منذ اللحظة الأولي لبدء العمليات بتقديم الدعم بكافة أنواعه، وقامت بالتنسيق مع وزارة الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول التبرع بالدم بالتعاون مع المركز القومي للتبرع بالدم وجمعية الهلال الأحمر المصرية.

وأضاف نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تتبنى بالتعاون مع عدد من المؤسسات والنقابات، تشكيل لجنة تقصي حقائق، لتوثيق جرائم الاحتلال، تمهيدًا لملاحقة المسئولين وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها تحت سمع وبصر العالم كله، والضغط على المؤسسات الدولية بالمستندات والوثائق، لبيان حجم هذه الجرائم والانتهاكات حتى ينهض المجتمع الدولى بمسئولياته.

وفي ختام كلمته؛ أكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين ترحب بكافة الاقتراحات والمبادرات التي يراها المحامين، وأنها علي استعداد لتبني كل ما يساعد منها في صالح القضية دون أن يشق صف المحامين، أو يزايد عليهم.

هذا ونظمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين