نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين خلال الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني: "تسقط إسرائيل وأمريكا وتحيا الأمة العربية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين تتبنى بالتعاون مع عدد من المؤسسات والنقابات القضية الفلسطينية وتعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق، لتوثيق جرائم الاحتلال، تمهيدًا لملاحقة المسئولين وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبوها تحت سمع وبصر العالم كله، والضغط على المؤسسات الدولية بالمستندات والوثائق، لبيان حجم هذه الجرائم والانتهاكات حتى ينهض المجتمع الدولي بمسئولياته.

وردد قائلًا: «عاشت معركة طوفان الأقصى، وعاش أبطال المقاومة البواسل، وعاش صمود الشعب الفلسطيني، وعاشت فلسطين دولة حرة موحدة من البحر إلى النهر، وعاصمتها القدس الشريف، ولتسقط إسرائيل وأمريكا، ولتحيا الامة العربية».

هذا ونظمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.