نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الزناتي: ندوة للسفير الفلسطيني بنقابة الصحفيين المصريين الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، عن تنظيم اللجنة للقاء مع السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بعد غدٍ الأربعاء بمبنى النقابة في الثانية عشر ظهرًا.

وقال “الزناتي” في بيان له، إن الدعوة التي تقدّمت بها النقابة للسفير، تأتي في إطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن.

ويتحدّث السفير الفلسطيني عن آخر التطورات والتداعيات للأحداث الجارية هناك، ثم يُجرى حوارًا مفتوحًا مع الزملاء مندوبي الصحف ووسائل الإعلام؛ لكشف حقيقة ما يجري على الأرض.

أعد اللقاء الكاتب الصحفي وليد الغمري.