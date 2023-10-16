نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوافل لإدارة البدرشين التعليمية بالجيزة لمتابعة الانضباط الإداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت اليوم الإثنين، سمية الخطيب وكيل مديرية تعليم الجيزة وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، في قافلة تعليمية إلى إدارة البدرشين التعليمية لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي "، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.

وذلك بُناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سَلُّومَة وكيل الوزارة.

وجاء ذلك بحضور مديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وبحضور خالد البحيري مدير عام الإدارة، حيث تم توجيههم إلى مقر ديوان الإدارة ومدارس الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأصدرت وكيل المديرية تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية

قوافل تعليمية