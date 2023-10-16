رياض محرز يقود تشكيل منتخب الجزائر أمام الفراعنة ودياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - أعلن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، التشكيل الرسمي للخضر أمام المنتخب الوطني، فى اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:



حراسة المرمى: ماندريا

الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي

الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة

الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري

تشكيل الجزائر

وفى المقابل جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، مباراة ودية تكتسي بالطابع الرسمي أمام نظيره الجزائري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.

وعقد فيتوريا جلسة مع اللاعبين شهدت تصحيح بعض الأخطاء التي شهدتها مباراة زامبيا، بجانب شرح طريقة اللعب أمام الجزائر حيث يرغب المدير الفني في تحقيق الفوز و يعتبرها بروفة قوية قبل خوض منافسات أمم أفريقيا.