انت الأن تتابع خبر نجعاوي قتل مراته وهي بتصلي.. جريمة بشعة حدثت في أسيوط بسبب الغربة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - «خلص على مراته وهي بتصلي» ذلك هو عنوان الجريمة التي وقعت في محافظة أسيوط عندما أقدم شخص على قتل زوجته وتحطيم رأسها بأنبوبة بوتاجاز حتى فقدت الوعي ووقعت جثة هامدة.تفاصيل مثيرة نرويها في السطور التالية، حيث يقول المتهم نجعاوي الذي أنهى حياة زوجته منى . ع بضربها بأسطوانة بوتاجاز خلال أداءها الصلاة مما أدى إلى وفاتها بمركز أبنوب في أسيوط :” كانت حياتنا بسيطة حتى قررت السفر إلي الخارج بحثا عن لقمة العيش ومع مرور الأيام والسنوات بدأت الحياة في تحسن ومع مرور الوقت كبر أطفالي حتى بلغ أحدهم 25 عاما وأنا في الغربة أبحث عن قوت يومي لي ولأسرتي وعندما عدت إلى بلدتي ومع استقبال أسرتي لم يمر سوا ساعات قليلة و تفاجأت بزوجتي تقول لي “: اعمل حسابك ابنك هيسافر معاك عشان يكون مستقبله”.

أنهى حياة زوجته وهي تصلي

هنا تخيلت أن أبني سوف يسير على مسيرتي ويترك وطنه ويذوق طعم الغربة وحرمان الوطن الذي حرمتني منه زوجتي بعد أن أرغمتني زوجتي على السفر من أجل أن تعيش حياة راغدة وسعيدة دون كد، أخبرتها بأن نجلي لن يذهب وأنا سوف أوفر احتياجاته لم تهدأ الزوجة حتى قررت أن تنكد على الزوج بكلامها الذي يحطم الصخر.

تفاصيل جريمة أسيوط

ولكن الزوج رفض ذهاب نجله لللسفر خارج البلاد ضاربًا حديث زوجته عرض الحائط ولكن القدر خبأ للزوجة والزوج شيئًا آخر وعندما طال الحديث بين الزوجين مع رفض الزوج قرر أن ينهي حياتها في لحظة واحدة كانت هي الفارقة بين الزوجين للعيش معًا داخل جدران منزلهما وأثناء تأدية الزوجة للصلاة جلب الزوج أسطوانة بوتاجاز وضرب زوجته على رأسها عدة مرات حتى أفقدها الوعي ولقت مصرعها في الحال حتى تم القبض عليه متهما بإنهاء حياة زوجته وبعدها اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم بقتل زوجته ومثل جريمته خلال قتل زوجته وهي ساجده ووقف المتهم أمام جهات التحقيق والأجهزة الأمنية ومثل جريمته حاملًا وِسادة لتكون بديله لأسطوانة البوتاجاز وجلس إحدى أفراد الشرطة كأنه يصلي بصفة تمثيل للجريمة وأثناء قيام فرد الشرطة السري من السجود قام المتهم بضربه على رأسها 4 ضربات بالمخدة التي كان يحملها لتمثيل كيفية قيامه بإنهاء حياة زوجته.

[شاب يقتل زوجته]

وأكد التقرير الطبي، أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه للواقعة محل الاتهام يفقده، ومع انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم نجعاوي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد وهي ساجدة في صلاتها بواسطة ضربها بأسطوانة بوتاجاز.