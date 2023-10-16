لضخ العمالة المصرية.. وزير العمل يوقع مع ونظيره السعودي اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني

انت الأن تتابع خبر لضخ العمالة المصرية.. وزير العمل يوقع مع ونظيره السعودي اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع وزير العمل المصري، حسن شحاته مع نظيره السعودي أحمد الراجحي اتفاقية الفحص المهني لقياس درجة مهارة العمال الراغبين في الانتقال للعمل في السعودية، من خلال اختبارات تنظمها شركات إلحاق العمالة المرخصة من خلال فروعها في البلدين، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية.ويساهم برنامج الفحص المهني في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي، ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجًا يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد استقراراً مُستمراً، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة “المملكة”، موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن مصر والمملكة حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين.

كما أكد أن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية، وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب، وتأهيل، وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل في الخارج.

وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم، وبرنامج الفحص المهني، وقال إن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكداً على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موجهًا أيضا الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن.

وفي السياق نفسه، قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، وأشار إلى أن العمالة المصرية التي تعمل في المملكة من أعلى نسب العمالة داخل سوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية، ومشيدًا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم لاسيما وأن سوق العمل السعودي يتسع الآن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.

وأضاف الوزير السعودي أن استراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة برعاية ودعم غير مسبوق من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي ،موضحا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية.

وتقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته، وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة العمل، أن الوزارة في مصر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية هما الجهتان المعنيتان بتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، ونظراً لأهمية برنامج الفحص المهني لكلا الطرفين، فقد أبرما مذكرة تفاهم في مجالات العمل اليوم بهدف التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- الاستفادة من الموارد البشرية المُتاحة وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة،وفقًا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، والاتفاق على إجراءات تنظيم العمالة بين البلدين،وإرسال بيانات طالبي العمل عبر المنصات إلكترونيًا.وأنه تنفيذًا لأوجه التعاون العُمالي المتفق عليها بينهما، فقد تلاقت إرادة الطرفان على إنشاء برنامج الفحص المهني للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال، حيث وَقّع على مذكرة التفاهم، المهندس أحمد بن محمد الحديثي وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي السعودي المُكلّف، ود.رشا عبد الباسط عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومُتابعة شؤون المواطنين المصريين بالخارج بوزارة عمل مصر..وعلى إتفاقية الفحص المهني، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة عمل مصر، والسيد فوزان عبدالله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال، وهي شركة سعودية مملوكة لجهات حكومية تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس أحمد الحديثي وكيل الوزارة المكلف للتأهيل والتوجيه الاجتماعي والمفوض بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين، وفيصل العتيبى الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، ومرام الدحام مدير إدارة الاتفاقيات والدراسات الدولية، وفوزان المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل والمفوض بالتوقيع على اتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني وملحقاتها، ومحمد الخراشي الرئيس التنفيذي للاعتماد المهني بالشركة، ومحمد آل الحارث مدير عام الفحص المهني، ونواف بن مسلم مدير التشغيل للفحص المهني بالشركة.

ومن الجانب المصري المرافق للوزير حسن شحاته، منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني.