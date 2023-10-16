انت الأن تتابع خبر تفاصيل ضبط أكبر شبكة دعارة في العجوزة.. أميرة بتجيب الزباين وجوزها بيلم الفلوس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ” أنا بعمل في نادي صحي للمساج، وبستغل عملي في ممارسة الحرام مع الزبائن مقابل مبالغ مالية” تلك كانت بداية أقوال المتهمة أميرة ن. فتاة القاهرة التي وقعت في قبضة الأجهزة الأمنية بعد سقوطها بصحبة أشخاص أخرين في اتهامهم بارتكاب إدارة شبكة منافية للأداب داخل إحدى الشقق مقابل مبالغ مالية في منطقة العجوزة.

شبكة دعارة في العجوزةوعن سبب تواجد المتهمة أميرة. ن. ع داخل نادي صحي ، قالت أنها تعمل بذلك المكان منذ فترة وأنها اعتادت إشباع رغبات الرجال الجنسية تحت ستار جلسة مساج على أن تكون بأي من الطرق المتعارف عليها في النوادي الصحية عن طريق بعض الطرق في ممارسة الرذيلة، نظرًا لاحتياجها للمال

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بنشاط المتهمين في إدارة الأعمال المنافية للآداب في منطقة العجوزة وبأجراء التحريات تبين صحة المعلومات بعد أن لاحظت الأهالي مجموعة من الأشخاص، يترددون حول هذه الشقة دون مبرر.

شبكة دعارة داخل نادي صحي

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين بالمسكن المعلن عنه نادي صحي، يستخدم للأعمال المنافية للآداب العامة، وتبين قدوم إحدى الأشخاص وقيامه بالدخول للمسكن محل الإذن ويظهر عليه أنه ليس من سكان العقار وبالفعل توجه رجال الآداب إلى محل البلاغ وتمكنوا من إلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين من بينهم 7 سيدات أخريات في حالة تلبس واعترفت المتهمات بإشباع الرغبات الجنسية للراغبين في ذلك بمقابل مادي وبطريقة مختلفة.

واعترف أحد المتهمين أنه تواصل مع إحدى الأرقام المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل جلسات استرخاء داخل نادي صحي في منطقة العجوزة وبعدها يتم إشباع رغباته الجنسية مع إحدى المدربات لإشباع رغباته الجنسية.

وقالت المتهمة أميرة. ن. أنها تم ضبطها داخل نادي صحي أثناء ممارستها الحرام مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أنها تعمل بذلك المكان منذ فترة وأنها اعتادت إشباع رغبات الرجال الجنسية تحت ستار جلسة مساج على أن تكون بأي من الطرق المتعارف عليها في النوادي الصحية عن طريق بعض الطرق في ممارسة الرذيلة، نظرًا لاحتياجها للمال.

[القبض على المتهم]

القبض على شخص

و أضافت المتهمة أميرة أنها تشبع رغابات المترددين على النادي الصحي في منطقة العجوزة مقابل مبلغ مالي وفي ناس بقعد ارقصلها وادلعها.