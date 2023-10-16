نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الأوراق المطلوبة للترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل محافظة الجيزة، على إنشاء المراكز التكنولوجية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك لتقديم خدمات حكومية مُميكنة ومُطورة في مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات، للفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة للقضاء على الرشوة والمحسوبية وتبسيط الإجراءات.

حيث تتيح المراكز التكنولوجيا المنتشرة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، وترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، وكذلك الاستعلام عن موقف الرخصة، وطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، واسترداد مضبوطات واشغالات الطريق العام، وغيرها من الخدمات الاخرى.

ومن ضمن هذه الخدمات الهامة، استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، بشرط إحضار الأوراق والمستندات التالية:

- صورة عقد الإيجار / التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

- خريطة مساحية للمحل.

- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع (فقط مائة متر مربع).

كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....) وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.