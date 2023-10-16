لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تنظّم ندوة "العرب وحرب أكتوبر"

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "العرب وحرب أكتوبر".

وصرح حسين الزناتي وكيل النقابة، بأن الندوة تأتي في إطار الفعّاليات التي تقوم بها لجنة الشؤون العربية بالنقابة في العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، ومرور 50 عامًا عليها.

وشارك في نقاشات الندوة، اللواء طيار سمير عزيز، واللواء مجدي شحاتة، والخبير الاستراتيجي الدكتور عبدالعليم محمد.

و أدار اللقاء الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، الذي سيُقام في السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.