نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تواصل حملاتها التفتشية والتوعوية على صعيد مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استمرار جهود وزارة البيئة فى السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة أسيوط، حفاظًا على جودة الهواء وتصديًا للتغيرات المناخية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور، حيث تم تجميع ما يقرب من (650 ) طن من المخلفات الزراعية الناتجة عن الذرة الشامية والرفيعة حتى الآن، واستخدام 150 طن منهم كعلف للماشية بواسطة الثروة الحيوانية بأسيوط، كما تم استخدام ما يقرب من 500 طن مخلفات زراعية عن طريق الشركة المصرية للصناعات التحويلية بسوهاج لاستخدامها فى صناعة الأخشاب.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فرع أسيوط قام برصد عدد (437) حالة حرق مخلفات زراعية منذ بداية المنظومة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تُصدر منظومة الانذار المبكر بوزارة البيئة نشرات دورية بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال الاقمار الصناعية ومن خلالها يتم تفعيل عدة محاور للمتابعة والسيطرة علي الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمشاركة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

وقد لفتت وزيرة البيئة إلى قيام فرع أسيوط بتنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المصانع ذات الانبعاثات الكثيفة، حيث تم المرور على 21 مصنع حتى الآن، تم توجيههم لتخفيف الأحمال فى الفترات الخاصة بنوبات تلوث الهواء الجوى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة من خلال فرع أسيوط على تنفيذ حملات مرورية لفحص عادم المركبات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بأسيوط وشرطة البيئة والمسطحات لتخفيف حدة الانبعاثات، حيث تم فحص عدد ( 445) سيارة تبين مطابقة عدد 394 سيارة ومخالفة عدد (51) للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويواصل الفرع حملاته التوعوية للمزارعين بالحقول والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية وداخل المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالاضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من أثار صحية جسيمة وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية واعادة استخدامها، حيث تم تنفيذ عدد (71 ) نشاط توعوى حتى الآن.