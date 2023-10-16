المنتخب الأولمبى يهزم أوزباكستان 2-1 وديًا فى الوقت القاتل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، اليوم، الاثنين، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الهدف الوحيد لأوزباكستان بعد خطأ من حسام عبد المجيد وعمر فايد أسفر عن انفراد المنتخب الأوزبكى بمرمى حمزة علاء وتسجيل الهدف الأول، بينما سجل هدف التعادل للفراعنة بلال مظهر في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، مستفيدا من تمريرة محمد أشرف، وفي الدقيقة ألأخيرة من زمن اللقاء تمكن زياد فرج من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الأولمبى.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمود جهاد وأحمد فوزي واحمد عاطف ومحمود صابر، خط الهجوم: علي زعزع وأسامة فيصل".

وعلى دكة البدلاء: "محمد أحمد "سيحا"، علي الجابري، عربي بدر، محمد طارق، بلال مظهر، محمد سعد، محمد أشرف، زياد فرج، أحمد سيد عبد النبي، أحمد نادر حواش".

وأهدر المنتخب فرصة خطيرة للتقدم في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس وسط ارتباك دفاعي للمنتخب الأوزبكي.

وفي الدقيقة 22 كاد منتخب أوزباكستان أن يسجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الأولمبي، لكن حمزة علاء تصدى لمحاولة المضيف ببراعة وأخرج الكرة لضربة ركنبة.

وشهدت الدقائق المحتسبة وقت بدل ضائع من الشوط الأول مشادات بين لاعبي المنتخبين، تدخل الحكم لاحتوائها سريعا، بسبب احتساب ضربة حرة من منتصف الملعب للمنتخب الأوزبكى.

وفي الشوط الثاني تلقى أحد لاعبي أوزباكستان البطاقة الحمراء، وأسفرت تغييرات ميكالي في تنشيط الجانب الهجومي الذى أسفر عن تسجيل هدفين للمنتخب الأولمبي.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما تأهل المنتخب لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب.

وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزباكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.