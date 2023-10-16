رئيس "مشروعات النواب": دعوة الرئيس السيسى لمؤتمر دولى حول غزة تضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية يعكس دور مصر من القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن فكرة المؤتمر تدعم بشكل كبير القضية الفلسطينية وتعد فكرا خارج الصندوق وتحركات في كل الاتجاهات لدعم الأخوة الأشقاء الفلسطينيين.

وأشاد رئيس اللجنة، بالاستجابة الواسعة والكبيرة من مختلف الفئات مما يعنى التفاعل مع القضية الفلسطينية وهو ما يعنى تكليل جهود الدولة المصرية فى حل الأزمة، ويضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى الأعزل.

جدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى أفادت لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد قال إنه لم يعد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك، ذلك في مؤتمر صحفي لـ الأونروا حول المستجدات بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الجاري.