حزب المؤتمر: الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام تعكس مكانة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية للدعوة الهامة، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك دور القيادة السياسية المصرية التاريخي والمؤثر في القضية الفلسطينية التي تسخر شتى جهودها لاحتوائها والعمل على الوصول لحلول من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأضاف فرحات: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويبذل جهودا مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم كل خطوات السلام وتصعيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة والعمل على إيجاد حلول سلمية تلبي حقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى عقد قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية تؤكد أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية وتسعى لتخفيف معاناة شعبها واستقراره.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تتوقف عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، ولن تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية، استنادا لرؤيتها الثابتة والراسخة، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على وقف العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، علاوة على الحفاظ على عدم دخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.