نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تخاطب رئيس جامعة سوهاج بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في مذكرة رسمية، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بضرورة منع التعامل مع الكيانات الوهمية، والمنتسبين لهذه الكيانات، وذلك انطلاقًا من حرص الجميع على رسالة ودور الصحافة، واحترامًا لمواد الدستور وقانوني نقابة الصحفيين وتنظيم الصحافة في مصر.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

لاحظنا وجود بعض الكيانات التي تنتحل صفة النقابة المهنية، وتتحدث باسم الصحفيين، وتصدر لأعضائها أوراقا وكارنيهات غير قانونية تحت مسمى “محرر صحفي أو صحفي إلكتروني”، ولما كانت هذه التصرفات تؤدي إلى الإساءة للمهنة، وتسمح بابتزاز المسؤولين والمواطنين.

نرجو إصدار توجيهاتكم للمسؤولين لديكم، عدم منح تلك الكيانات أو من ينتسب إليها، أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن، وعدم اعتماد أي مخاطبات إلا بخاتم النقابة.

يذكر أن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، كان قد صدر له قرارًا جمهوريًا في نهاية أغسطس الماضي، بتعيينه رئيسًا للجامعة لمدة أربع سنو…