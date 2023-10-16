نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تُعلّق العلمين المصري والفلسطيني على واجهتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، علم فلسطين بجوار العلم المصري، على واجهة النقابة بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد.

جاء ذلك تضامنًا مع الإخوة في فلسطين، إزاء الأحداث في غزة، وضد جرائم الاحتلال الصهيوني عليهم.

وكانت قد عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لإعلان نتيجة الرصد الذي قامت به لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني.