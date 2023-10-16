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نقابة الصحفيين المصريين تُعلّق العلمين المصري والفلسطيني على واجهتها

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أحمد جودة - القاهرة - علّقت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، علم فلسطين بجوار العلم المصري، على واجهة النقابة بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد.

جاء ذلك تضامنًا مع الإخوة في فلسطين، إزاء الأحداث في غزة، وضد جرائم الاحتلال الصهيوني عليهم.

وكانت قد عقدت نقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لإعلان نتيجة الرصد الذي قامت به لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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