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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي بالبدرشين (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف بمدينة البدرشين.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة،  أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق أبوربع، بداية من مزلقان أبوربع حتى تقاطع شارع عباس عناني بمدينة البدرشين.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، طريق الطرفاية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، كما قام الشهابي بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة البدرشين لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من السيطرة علي الأسعار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد نائب محافظ الجيزة، بالألتزام بالأسعار المعلنة لضمان ضبط الأسعار، ووجه بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنه ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار مع أتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة 
وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤلي مديرية الطرق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي بالبدرشين

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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