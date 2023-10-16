مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات قطرية لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:23 مساءً - استقبل مطار العريش الدولي اليوم الاثنين طائرة تابعة لدولة قطر تحمل 37 طن مساعدات طبية وأجهزة طبية وأجهزة تنفس وأسرة طبية تمهيدا لتقديمها إلى قطاع غزة.

ويواصل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء استقبال المساعدات التي تتدفق من الدول المختلفة حيث استقبل المطار امس طائرة مساعدات طبية قادمة من دولة تونس تمهيدا لتقديمها إلى قطاع غزة.

وتضم الطائرة التى وصلت امس لمطار العريش 12 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الاطفال وسوف يتم تخزينها في عدد من المناطق بمدينة العريش والمخازن المختلفة تمهيدا لدخولها معبر رفح البري.

واستقبل الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء المساعدات وقام بتخزينها في ستاد العريش الرياضي بمدينة العريش تمهيدا لنقلها لمعبر رفح البري ودخلها لقطاع غزة.

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل السفير الأردني بالقاهرة والوفد المرافق له امس،في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ،اللواء مصطفى محمد مصطفى،رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ فور وصول طائرة المساعدات الأردنية المقدمة لقطاع غزة

وقال السفير الأردني بالقاهرة، ان الأردن يقود جهود سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأن المساعدات عبارة عن 12 طن من الأدوية والمساعدات الطبية ضم الوفد المرافق للسفير الأردني كلا من خالد الخالدي الملحق العسكري،علاء الزهيري المستشار الإعلامي.

من ناحية أخري تفقد المحافظ يرافقه خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء،المساعدات الأردنية بعد وصولها إلي مدينة العريش،تمهيدا لادخالها إلي قطاع غزة.

وأكد المحافظ علي الجهود الرسمية التي نقوم بها القيادة السياسية المصرية لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات.

وأشار المحافظ إلي إستعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال للمصابين والجرحي الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.'