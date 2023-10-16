شاهد بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة دخول طفل للمستشفى بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - بكت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، لحظة دخول طفل إلى المستشفى بقطاع غزة فى ظل استمرار القصف الإسرائيلى على القطاع.

وفى وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن القصف الإسرائيلى لم يتوقف فى شمال ووسط غزة، مشيرة إلى انتشال 20 جثمانا من تحت أنقاض منزل بحى تل الهوى فى غزة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال تستهدف مناطق سكنية جنوب غزة، لافتة إلى أن هناك عمليات نزوح مستمرة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تكدسا للمصابين فى مستشفيات أونروا بقطاع غزة، لافتة إلى تجدد القصف الإسرائيلى فى خان يونس ودير البلح جنوب غزة.