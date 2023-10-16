منتخب مصر يتعادل سلبيا أمام الجزائر فى الشوط الأول رغم طرد محمد هاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجزائري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "حراسة المرمى: ماندريا، الدفاع: عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي، وفي الوسط: فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة، وفي الهجوم: يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري".

بدأت محاولات المنتخب الوطني الخطيرة، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق تريزيجيه تصدى لها حارس المرمى ببراعة، بعدها جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق محمد حمدي ليسدد محمد صلاح كرة ارتطمت بالعارضة.

استمرت محاولات منتخب مصر وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو لكنها بعيدة عن المرمى، بعدها تلقى محمد هاني بطاقة حمراء ر بعد تدخل على أحمد توبة.

اضطر فيتوريا لاجراء تبديل مبكر بنزول عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن بدلا من أحمد سيد زيزو الجناح، وذلك لتعويض محمد هاني الذى تعرض للطرد.

حاول منتخب الجزائر استغلال النقص العددي وجاءت أخطر محاولاته بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب الجزائر من ركلة ركنية سددها المدافع لكن أمسكها محمد الشناوي بنجاح.

وأهدر مصطفى محمد فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني بعدما انفرد بمرمى الجزائر وأهدر الفرصة بغرابة شديدة والشباك خالية، حيث لحق مدافع الجزائر بالكرة وأخرجها قبل أن تسكن الشباك.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحي، في اللقاء الودي الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، قبل أن يخوض الودية الثانية له اليوم أمام الجزائر.

وتعد مواجهة مصر والجزائر من الديربيات العربية القوية عبر التاريخ، وتحمل مبارياتهم سويًا الإثارة والتشويق سواء فى الإطار الرسمي أو الودي

وخاض البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر مع الفراعنة 10 مباريات، منها 6 تجارب ودية و4 مباريات رسمية، وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز في 9 مباريات مقابل الهزيمة فى مباراة واحدة.

وفاز منتخب مصر مع فيتوريا على النيجر وليبيريا وبلجيكا ومالاوي وغينيا وجنوب السودان، قبل أن يخسر أمام تونس ثم فاز على زامبيا، وسجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 22 هدفًا، ولم تتلقي شباكه سوى 5 أهداف.