نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد الدين حسين: استجابة دولية لدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالات من قادة دول العالم حول الوضع في فلسطين وكان آخرها مكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الكندي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مكالمة بوتين اليوم أكدت مبدأ وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والبحث عن جذور المشكلة، مؤكدًا أن الكثير من الدول استجابت لدعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام، والمقرر عقدها السبت المقبل.

وتابع، أنه عندما قامت حركة حماس بعملية "طوفان الأقصى"، كان الرد الإسرائيلي عليها بعملية الإبادة التي تشنها على غزة، ولكن مع الجهد العربي خاصة مصر بدأنا نلحظ تغيرًا في اللهجة العالمية والغرب بما فيها أمريكا، والتي تحدثت عن خطورة احتلال غزة وخطورة حصارها ومنع دخول الغذاء والدواء، وحصل تطور ولكن ما زال التهور الإسرائيلي على أشده.

وأكد أنه منذ اليوم الأول مصر عرضت تقديم المساعدات والمواطنين سارعوا بالتبرع بالدم، وكان هناك تحرك يكشف عن الروح القومية للشعب المصري وإحساسهم بالشعب الفلسطيني.

